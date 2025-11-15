Тот самый оливье из детства — классический рецепт с колбасой

Классический салат оливье с колбасой — это блюдо, которое неизменно ассоциируется с праздником. Его аромат вызывает самые теплые воспоминания, а сочетание простых ингредиентов создает гармонию вкуса, знакомую с детства.

Для приготовления понадобятся 4 вареных картофелины, 3 яйца, 2 маринованных огурца, 1 морковь, 200 г вареной колбасы, 100 г зеленого горошка, 3 ст. ложки майонеза, соль и немного свежемолотого перца.

Все ингредиенты нарезают мелкими кубиками — чем мельче, тем нежнее текстура салата. Сначала соединяют картофель, морковь, яйца и колбасу, затем добавляют горошек и огурцы. Аккуратно перемешивают с майонезом, солят и перчат по вкусу.

Готовый салат оливье убирают в холодильник на 1–2 часа — за это время продукты пропитаются, и вкус станет особенно гармоничным.

Этот рецепт прост, как все гениальное. Тот самый оливье по ГОСТу, что стоял на советских праздничных столах, не теряет популярности и сегодня — вкусный, домашний и душевный.

