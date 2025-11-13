Едим в ноябре: как приготовить тушеную капусту с яблоками и морковью

Осенью особенно важно есть блюда из сезонных овощей, и капуста в ноябре — идеальный выбор. Она насыщена витаминами, улучшает пищеварение и прекрасно сочетается с другими дарами осени — яблоками и морковью. Тушеная капуста с яблоками — простое, но очень ароматное блюдо, которое подойдет и к мясу, и как самостоятельный ужин.

Начинаем с нарезки половины среднего кочана капусты, одной крупной моркови и двух сладких яблок. На сковороде разогреваем две столовые ложки растительного масла, добавляем морковь и тушим пару минут. Затем кладем капусту, немного воды, соль, щепотку сахара и накрываем крышкой. Через 10 минут добавляем яблоки и столовую ложку яблочного уксуса для легкой кислинки. Готовим еще 15 минут до мягкости и насыщенного аромата.

Такая тушеная капуста с яблоками и морковью получается сладковато-пряной, сочной и невероятно домашней. Это идеальное блюдо для холодных ноябрьских вечеров — полезное, сытное и очень душевное.

