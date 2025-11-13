Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 10:03

Едим в ноябре: как приготовить тушеную капусту с яблоками и морковью

Едим в ноябре: как приготовить тушеную капусту с яблоками и морковью Едим в ноябре: как приготовить тушеную капусту с яблоками и морковью Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осенью особенно важно есть блюда из сезонных овощей, и капуста в ноябре — идеальный выбор. Она насыщена витаминами, улучшает пищеварение и прекрасно сочетается с другими дарами осени — яблоками и морковью. Тушеная капуста с яблоками — простое, но очень ароматное блюдо, которое подойдет и к мясу, и как самостоятельный ужин.

Начинаем с нарезки половины среднего кочана капусты, одной крупной моркови и двух сладких яблок. На сковороде разогреваем две столовые ложки растительного масла, добавляем морковь и тушим пару минут. Затем кладем капусту, немного воды, соль, щепотку сахара и накрываем крышкой. Через 10 минут добавляем яблоки и столовую ложку яблочного уксуса для легкой кислинки. Готовим еще 15 минут до мягкости и насыщенного аромата.

Такая тушеная капуста с яблоками и морковью получается сладковато-пряной, сочной и невероятно домашней. Это идеальное блюдо для холодных ноябрьских вечеров — полезное, сытное и очень душевное.

Ранее мы поделились рецептом говядины по-кремлевски.

Читайте также
Простая классика! Квашеная капуста без морковки — ничуть не хуже обычной
Семья и жизнь
Простая классика! Квашеная капуста без морковки — ничуть не хуже обычной
Розовая капуста по-армянски: обалденная закуска с характером — а рецепт настолько прост, что она поселится в вашем холодильнике
Общество
Розовая капуста по-армянски: обалденная закуска с характером — а рецепт настолько прост, что она поселится в вашем холодильнике
Погода в Москве и Питере 10–16 ноября: когда ждать снега и похолодания
Общество
Погода в Москве и Питере 10–16 ноября: когда ждать снега и похолодания
Морозы до −40 с метелями и снегопадами: погода в РФ 10–16 ноября
Общество
Морозы до −40 с метелями и снегопадами: погода в РФ 10–16 ноября
Нереально вкусные крылышки: весь секрет в маринаде!
Семья и жизнь
Нереально вкусные крылышки: весь секрет в маринаде!
капуста
ноябрь
рецепт
еда
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сколько стоит поменять масло в двигателе: рассчитываем стоимость в регионах
Марочко сообщил о ликвидации базы иностранных боевиков под Купянском
Россиянин пошел в суд из-за исчезнувшего интернета
Один из самых разыскиваемых преступников задержан после 14 лет в бегах
Белый дом выпустил высмеивающую демократов эпитафию о шатдауне
Врач ответил, грозит ли миру новая пандемия из-за вспышки инфекции в ВСУ
Курьерам могут ограничить движение на электросамокатах по тротуарам
Россиянам повысят большинство соцвыплат в новом году
Ушел из жизни экс-уполномоченный по правам человека в Прикамье
Едим в ноябре: как приготовить брусничный крамбл за 30 минут
Пострадавшая от взрыва баллончика дихлофоса женщина скончалась в больнице
Роскачество предупредило об угрозе утечек данных через умные колонки
Южнокорейская юмористка не верила в диагноз «рак» до болезни
Экс-командир «Азова» поставил ультиматум Зеленскому
Нереально вкусные крылышки: весь секрет в маринаде!
Ценные артефакты исчезли из музея на Ближнем Востоке
Ушаков раскрыл будущее саммита России и США в Будапеште
Меладзе прошел дорогостоящее лечение в России
Учительница попала под проверку из-за издевательств над детьми
В США раскрыли, как скандал с «кошельком» Зеленского отразится на Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.