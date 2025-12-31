Творог, яблочное пюре и корица. Вместо шарлотки жарю ароматные колечки — уютная выпечка к чаю

Это блюдо — идеальный способ создать атмосферу тепла и домашнего уюта, когда за окном мороз. В этих нежных, пышных колечках гармонично соединяются мягкая кислинка творога, сладость яблочного пюре и согревающий аромат корицы. Они жарятся быстрее, чем печется пирог, а их манящий запах, разливающийся по кухне, мгновенно собирает всех домочадцев за столом.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 4 столовые ложки яблочного пюре (примерно из 1–2 яблок), 1 яйцо, 5 столовых ложек муки, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка молотой корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки. Для посыпки смешайте 2 столовые ложки сахара с 1/2 чайной ложки корицы. Творог разомните с яйцом, сахаром и солью. Добавьте яблочное пюре, просеянную муку с разрыхлителем и корицу, замесите мягкое тесто. Оно будет немного липнуть к рукам. Сформируйте из теста колбаску и нарежьте ее на равные кусочки. Скатайте каждый кусочек в жгут и соедините концы, сформировав аккуратные колечки. Разогрейте на сковороде масло. Обжаривайте колечки на среднем огне под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Горячие готовые колечки сразу же обильно обваляйте в ароматной смеси коричного сахара. Подавайте теплыми, пока сахарная корочка нежная и хрустящая.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.