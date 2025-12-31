Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 09:35

Творог, яблочное пюре и корица. Вместо шарлотки жарю ароматные колечки — уютная выпечка к чаю

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — идеальный способ создать атмосферу тепла и домашнего уюта, когда за окном мороз. В этих нежных, пышных колечках гармонично соединяются мягкая кислинка творога, сладость яблочного пюре и согревающий аромат корицы. Они жарятся быстрее, чем печется пирог, а их манящий запах, разливающийся по кухне, мгновенно собирает всех домочадцев за столом.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 4 столовые ложки яблочного пюре (примерно из 1–2 яблок), 1 яйцо, 5 столовых ложек муки, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка молотой корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки. Для посыпки смешайте 2 столовые ложки сахара с 1/2 чайной ложки корицы. Творог разомните с яйцом, сахаром и солью. Добавьте яблочное пюре, просеянную муку с разрыхлителем и корицу, замесите мягкое тесто. Оно будет немного липнуть к рукам. Сформируйте из теста колбаску и нарежьте ее на равные кусочки. Скатайте каждый кусочек в жгут и соедините концы, сформировав аккуратные колечки. Разогрейте на сковороде масло. Обжаривайте колечки на среднем огне под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Горячие готовые колечки сразу же обильно обваляйте в ароматной смеси коричного сахара. Подавайте теплыми, пока сахарная корочка нежная и хрустящая.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
выпечка
творог
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как справиться с шумными соседями в Новый год
Пьяные солдаты ВСУ отметили Новый год беспорядочной стрельбой
На юге России закрыли аэропорты
В Китае предрекли последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Долиной обязали вернуть почти 49 млн рублей
Россияне смогут следить за Дедом Морозом на интерактивной карте
Москалькова обратилась к Киеву с требованием
Три человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгородскую область
Глава Петербургской биржи рассказал, как Россия потеряла триллионы долларов
Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: готовим десерт на праздник
Дед Мороз из Москвы обратился к потерявшей квартиру Ларисе Долиной
В предновогоднюю ночь ПВО уничтожила более 80 украинских БПЛА
В России начались рекордно длинные 12-дневные новогодние каникулы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 декабря: инфографика
В Италии раскрыли, кто подтолкнул Зеленского к атаке на резиденцию Путина
В Британии указали на оправдания Украины после атаки на резиденцию Путина
«Верни мне папу»: о чем дети просят Деда Мороза на Новый год
Си Цзиньпин заявил об уверенном шаге вперед в отношениях Китая и России
Россияне столкнулись с блокировками в банкоматах
«Новогодние шарики»: готовим простой салат с рыбой на праздник
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.