ВС России совершили молниеносный прорыв на 5 км ВС России прорвались на 5 км вглубь обороны ВСУ в ходе освобождения Ровнополья

Штурмовые подразделения российской группировки войск «Восток» продвинулись на 5 км в глубину украинской обороны при освобождении населенного пункта Ровнополье в Запорожской области, заявили в Министерстве обороны России. В данной операции участвовали солдаты 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии ВС РФ.

Успех воинов-приморцев стал возможен благодаря их решительным и смелым действиям: сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового они, не давая противнику опомниться и закрепиться на новых рубежах, совершили рывок на 5 километров в глубину оборонительных порядков ВСУ, — сообщили в Минобороны.

Ранее российские военные установили контроль над населенными пунктами Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области. Операцию по освобождению территорий провели совместные подразделения группировок войск «Днепр» и «Восток», действовавшие на этом направлении.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении высокоточного удара по базе украинских военных, проходивших подготовку в европейских странах. Также были поражены учебный центр в Белой Церкви и объекты противовоздушной обороны в Киевской области.