Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 14:15

ВС России совершили молниеносный прорыв на 5 км

ВС России прорвались на 5 км вглубь обороны ВСУ в ходе освобождения Ровнополья

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Штурмовые подразделения российской группировки войск «Восток» продвинулись на 5 км в глубину украинской обороны при освобождении населенного пункта Ровнополье в Запорожской области, заявили в Министерстве обороны России. В данной операции участвовали солдаты 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии ВС РФ.

Успех воинов-приморцев стал возможен благодаря их решительным и смелым действиям: сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового они, не давая противнику опомниться и закрепиться на новых рубежах, совершили рывок на 5 километров в глубину оборонительных порядков ВСУ, — сообщили в Минобороны.

Ранее российские военные установили контроль над населенными пунктами Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области. Операцию по освобождению территорий провели совместные подразделения группировок войск «Днепр» и «Восток», действовавшие на этом направлении.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении высокоточного удара по базе украинских военных, проходивших подготовку в европейских странах. Также были поражены учебный центр в Белой Церкви и объекты противовоздушной обороны в Киевской области.

ВС РФ
СВО
ВСУ
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детсад выплатит пятилетнему ребенку 280 тыс. рублей после одного инцидента
Магнитные бури сегодня, 16 ноября: что завтра, бессонница, головные боли
«Чтобы сразу насмерть?»: родители пришли в ужас от новой детской площадки
Три человека заживо сгорели в машине в результате ДТП под Волгоградом
Скандал с ширинкой, свингерство, «отмена»: как живет разведенный Дибров
В Гольяновском пруду нашли останки ребенка: фото с места происшествия
В Москве расследуют получение особо крупной взятки сотрудниками ФСИН
В Госдуме отреагировали на слухи о повышении пенсионного возраста
Появился подозреваемый в расчленении ребенка из Гольяновского парка
Во Львове пожаловались на «русскоговорящих котов»
Российский пилот впервые проиграл гоночному роботу в Абу-Даби
В России умерла лишившаяся части черепа из-за рака блогер
Появились новые подробности смерти ребенка, чью голову нашли в пруду
Алиев: Азербайджан завершает строительство Зангезурского коридора
Тыквенный суп, который полюбят даже скептики
В Уссурийске доверчивый таксист лишился денег из-за пассажира
Суд оштрафовал россиянку за продажу товаров с сатанистской символикой
Голова в пруду. Расчлененные останки школьника нашли в Москве: что известно
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Секрет идеальных сырников — как в детском саду
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.