Появились кадры поиска обезглавленного тела ребенка в московском пруду

Водолазы приступили к поиску останков ребенка в Гольяновском пруду на востоке Москвы, передает корреспондент NEWS.ru. На кадрах видно, как поисковая группа в специальном снаряжении обыскивает водоем, у которого 16 ноября нашли голову в рюкзаке.

Предварительно, погибшему было от семи до 10 лет. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее сообщалось, что ребенок, найденный в Гольяновском пруду в Москве, мог умереть от асфиксии. По предварительным данным, на шее обнаружены следы и гематомы, указывающие на насильственное удушение. По оценке экспертов, ребенок погиб больше двух суток назад.

До этого отец трехлетней девочки из Кропоткина признался в ее убийстве. Ребенка искали трое суток. Чтобы скрыть преступление, он солгал матери о похищении и вместе с ней обратился в полицию. По данным следствия, 19 сентября мужчина забрал дочь у бывшей супруги, заявив, что поедет с ней в Кавказский район, но вечером того же дня лишил ребенка жизни.

Ранее в Таиланде 21-летний Вуттисан Вонгтай убил свою 11-месячную дочь Натали, после чего покончил с собой. Инцидент произошел в заброшенном отеле на Пхукете после ссоры с женой. Убийство транслировалось в прямом эфире в социальных сетях.