16 сентября 2025 в 19:52

Отец расправился со своим ребенком в прямом эфире

Житель Таиланда убил свою 11-месячную дочь во время прямого эфира

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде 21-летний Вуттисан Вонгтай убил свою 11-месячную дочь Натали, после чего покончил с собой, передает Reuters. Инцидент произошел в заброшенном отеле на Пхукете после ссоры с женой. Страшное событие транслировалось в прямом эфире в социальных сетях.

Видео оставалось в Сети в течение целого дня, вызвав шок у пользователей. Администрация социальной сети удалила запись и выразила соболезнования семье.

Мать ребенка, 21-летняя Чиранут Трейрат, рассказала, что не винит социальную сеть или тех, кто распространял видео. Она отметила, что люди делились роликом из-за возмущения и скорби. Чиранут добавила, что ее муж был судим за насилие и отбывал срок в тюрьме.

Ранее стало известно, что калининградский врач Елена Белая лично отдала распоряжение об умерщвлении новорожденного ребенка в 2018 году. На опубликованной аудиозаписи она спрашивает у медицинского персонала, зачем они сообщили матери, что ребенок живой.

По данным следствия, Белая лично вошла в палату интенсивной терапии и убедила врача Элину Сушкевич ввести новорожденному сульфат магния. После этого она потребовала от сотрудников внести в медицинские документы ложные сведения о мертворождении, угрожая увольнением.

Таиланд
смерти
убийства
дети
