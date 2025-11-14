Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Салат «Соренто» — это действительно не просто блюдо, а настоящее царское угощение. В нем удивительным образом сочетается нежность куриного филе, аромат жареных грибов и пикантность сыра, создавая гармоничный и насыщенный вкус. Этот салат станет настоящей звездой любого праздничного стола — он достаточно сытный, чтобы удовлетворить даже самых требовательных гостей, и в то же время невероятно изысканный. А волшебный запах жареных грибов, который наполняет кухню во время приготовления, уже сам по себе создает праздничную атмосферу.

Для приготовления возьмите 300 г куриного филе, 250 г шампиньонов, луковицу, 150 г твердого сыра, 3 яйца, 2 свежих огурца и майонез для заправки. Курицу отварите до готовности и нарежьте кубиками. Грибы и лук обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Яйца отварите вкрутую. Выкладывайте салат слоями: куриное филе, затем жареные грибы с луком, натертые яйца, тонко нарезанные огурцы и завершите слоем тертого сыра. Каждый слой промазывайте майонезом. Дайте салату пропитаться в холодильнике хотя бы 1-2 часа, а перед подачей украсьте свежим укропом.

