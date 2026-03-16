Когда хочется чего-то легкого на ужин, готовлю салат «Весенний» с крабовыми палочками: нужно только яйца сварить

Когда хочется чего-то легкого в приготовлении на ужин, готовлю салат «Весенний» с крабовыми палочками. Для него нужно только яйца сварить. Салат получается свежим, сочным.

Хрустящий огурец, нежные крабовые палочки, яйца и яркая зелень в майонезной заправке создают настоящий весенний настрой на тарелке.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 4 вареных яйца, 2 свежих огурца, пучок зеленого лука, пучок укропа, пучок петрушки, соль, перец, легкий майонез по вкусу.

Как приготовить

Крабовые палочки и огурцы нарежьте небольшими кубиками. Яйца нарежьте кубиками или натрите на крупной терке. Всю зелень мелко порубите. В большой миске соедините все ингредиенты, посолите, поперчите, заправьте майонезом и тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 10–15 минут. Подавайте, украсив веточкой зелени.

