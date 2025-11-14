«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

«Ванька кучерявый» — идеальный салат на Новый год — салат со шпротами и маринованными огурцами. Сытный, слоеный, с изюминкой, знаменит с советских времен!

Рецепт: сначала замаринуйте 1-2 луковицы, нарезанные полукольцами, в смеси уксуса, воды и сахара на 20 минут. Отварите 3 картофелины, 2 моркови и 3 яйца. Сборка салата происходит слоями: 1-й слой — натертый на крупной терке картофель, смазанный майонезом; 2-й слой — банка шпрот, размятых вилкой; 3-й слой — маринованный лук; 4-й слой — натертые на терке и отжатые маринованные огурцы; 5-й слой — натертая морковь с майонезом; 6-й слой — натертые яйца. Фишка салата — верхний слой из 100–150 г твердого сыра, натертого на самой мелкой терке, чтобы он легкими кучерявыми хлопьями покрыл всю поверхность, создавая «прическу».

Салат должен пропитаться 2-3 часа. Вкус — потрясающий микс: нежная картошка, пикантные шпроты, хрустящий маринованный лук и огурец, сладковатая морковь и воздушный сырный верх. Это настоящий хит застолий!

