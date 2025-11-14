Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 19:52

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Ванька кучерявый» — идеальный салат на Новый год — салат со шпротами и маринованными огурцами. Сытный, слоеный, с изюминкой, знаменит с советских времен!

Рецепт: сначала замаринуйте 1-2 луковицы, нарезанные полукольцами, в смеси уксуса, воды и сахара на 20 минут. Отварите 3 картофелины, 2 моркови и 3 яйца. Сборка салата происходит слоями: 1-й слой — натертый на крупной терке картофель, смазанный майонезом; 2-й слой — банка шпрот, размятых вилкой; 3-й слой — маринованный лук; 4-й слой — натертые на терке и отжатые маринованные огурцы; 5-й слой — натертая морковь с майонезом; 6-й слой — натертые яйца. Фишка салата — верхний слой из 100–150 г твердого сыра, натертого на самой мелкой терке, чтобы он легкими кучерявыми хлопьями покрыл всю поверхность, создавая «прическу».

Салат должен пропитаться 2-3 часа. Вкус — потрясающий микс: нежная картошка, пикантные шпроты, хрустящий маринованный лук и огурец, сладковатая морковь и воздушный сырный верх. Это настоящий хит застолий!

Ранее стало известно, как приготовить закуску «Северное сияние»: тарталетки с селедкой по элементарному рецепту из простых продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Верните черному цвету былую глубину: неожиданный помощник с вашей кухни
Общество
Верните черному цвету былую глубину: неожиданный помощник с вашей кухни
Праздничное и сочное блюдо из куриной грудки: шашлычки в необычном маринаде — готовим в духовке
Общество
Праздничное и сочное блюдо из куриной грудки: шашлычки в необычном маринаде — готовим в духовке
Суп, который не надо варить! Шечаманды перевернул мое отношение к кулинарии — невероятный вкус без мороки
Общество
Суп, который не надо варить! Шечаманды перевернул мое отношение к кулинарии — невероятный вкус без мороки
Не крабовый, а лучше — салат «Конек-Горбунок» на праздничный стол: собирается быстро, раз-два — и красота на столе
Общество
Не крабовый, а лучше — салат «Конек-Горбунок» на праздничный стол: собирается быстро, раз-два — и красота на столе
Яркий и необычный салат «Седло удачи»: Огненная лошадь будет гарцевать — рецепт для особого случая
Общество
Яркий и необычный салат «Седло удачи»: Огненная лошадь будет гарцевать — рецепт для особого случая
салаты
рецепты
шпроты
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кто сдал Зеленского: список предателей-коррупционеров, удар Медведева
В Польше заявили об открытии КПП на границе с Белоруссией
Взносы за капремонт повысят на рекордные 17% в российском городе
В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии
Российские ученые хотят «развернуть» сибирскую реку в сторону Узбекистана
Бывший замминистра энергетики Украины предстанет перед судом
Казанец выдавал себя за психолога и насиловал женщин
Усыновление ребенка, борьба за дочь после ДТП, рецепты: как живет Высоцкая
Новогодние витрины манят: как противостоять импульсивным покупкам, советы
Атака на Саратов, крушение Су-30, лютая зима: что будет дальше
«Слабый политик»: Пашинян начал зачистку перед выборами. Куда смотрит Запад
Хоккейный клуб «Сибирь» выгнал главного тренера из-за одной причины
IPO «ДОМ.РФ» собрало заявки по максимальной цене
Горящий в Подмосковье элитный банный комплекс попал на видео
Военэксперт перечислил главные признаки сильной армии
Секрет идеального паштета: вы не представляете, что добавляет шеф
Четверть проданных в Москве квартир будет снова выставлена на продажу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 ноября 2025 года
Элитный банный комплекс загорелся в российском регионе
Экс-сотрудница УМВД Краснодара лишилась миллионов рублей по решению суда
Дальше
Самое популярное
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.