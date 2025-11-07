Противоминную группу в Черном море захотели усилить

Турция выступила за усиление черноморской противоминной группы, в том числе для защиты подводной инфраструктуры, заявил на пресс-конференции с главой МИД Румынии Оаной Цою турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан. По его словам, безопасность в Черном море является ключом к региональной стабильности. Мероприятие транслировалось на странице МИД Турции в соцсети Х.

Турция видит пользу в усилении группы в предстоящий период, чтобы она взяла на себя дополнительные обязанности, такие как защита критически важной подводной инфраструктуры, — отметил руководитель ведомства.

Он подчеркнул, что оперативная группа, в которую также входят Румыния и Болгария, успешно осуществляет свою деятельность с июля 2024 года. Анкара, по его словам, высоко это ценит. Также Фидан добавил, что на фоне непростой обстановки в мире очень важно обеспечивать безопасность маршрутов поставок продовольствия и энергоносителей в Черном море.

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота России ликвидировали за неделю семь безэкипажных катеров ВСУ. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, суда потерпели крушение в северо-западной части Черного моря.