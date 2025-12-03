Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 18:10

Стало известно, могли ли боевики завербовать найденную в Турции москвичку

Криминалист Игнатов усомнился в версии вербовки найденной в Турции москвички

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Обнаружение москвички с маленьким ребенком на границе Турции с Сирией не является автоматическим доказательством ее вовлечения в террористическую деятельность, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, логика вербовщиков-террористов обычно противоречит подобному сценарию.

То, что москвичку обнаружили на границе Турции с Сирией, не означает, что она могла быть вовлечена в террористическую деятельность. Обычно террористы вербуют женщин для одноразовых подрывов: им нужны шахидки, готовые на разрушение объекта ценой собственной жизни. Поэтому я не думаю, что женщина, которая имеет маленького ребенка и не была привержена к исламу, могла быть завербована. Скорее всего, есть иные причины. Может быть, любовь. Вполне возможно, что она с кем-то познакомилась в Турции. И кавалер ее вместе с сыном возил в отдаленные части страны, — пояснил Игнатов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что россиянку Дарью Лучкину и ее 10-летнего сына, исчезнувших в Турции месяц назад, нашли на сирийской границе в районе города Адана. По данным канала, по одной из версий, 32-летняя россиянка могла подпасть под влияние вербовщиков и действовать в измененном состоянии.

Сирия
Турция
террористы
россиянки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Астрахани раскрыли браконьерскую схему с осетровыми на 250 млн рублей
В приграничном регионе отменили концерты SHAMAN
«Спартак» обыграл соперника на его территории в ходе матча КХЛ
Сотрудница банка попала за решетку из-за шикарной жизни на краденные деньги
Глава ВТБ вспомнил анекдот на фоне споров банков с маркетплейсами
ЕК одобрила предложения по экспроприации активов России
«Девственности не лишил, но все остальное было»: отец 7 лет насиловал дочку
Буданова высмеяли за давнее обещание выпить кофе в Крыму
Молдавия окончательно определилась с судьбой Русского дома в Кишиневе
Напавшему на сотрудников ФСИН американцу увеличили срок до 10 лет
«Все важно»: Собянин высказался о выплатах бойцам СВО в Москве
Камера засняла момент наезда на ребенка в Кемеровской области
«Я вижу тень»: модель нашли закопанной лесу после тревожных сообщений
Лебедев призвал россиян не переживать из-за блокировки WhatsApp
Редкие птицы начали переселяться в российский город
«Аэрофлот» запустил «Бизнес-проездной» для частых перелетов
Блогера-правозащитника задержали за вымогательства с шантажом
Цитрусовый десерт из слоеного теста: рецепт для новичков
Стая бродячих собак спасла брошенного матерью младенца
Пусть Богородица хранит вас: открытки на Введение во храм — 4 декабря
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.