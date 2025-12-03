Стало известно, могли ли боевики завербовать найденную в Турции москвичку

Обнаружение москвички с маленьким ребенком на границе Турции с Сирией не является автоматическим доказательством ее вовлечения в террористическую деятельность, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, логика вербовщиков-террористов обычно противоречит подобному сценарию.

То, что москвичку обнаружили на границе Турции с Сирией, не означает, что она могла быть вовлечена в террористическую деятельность. Обычно террористы вербуют женщин для одноразовых подрывов: им нужны шахидки, готовые на разрушение объекта ценой собственной жизни. Поэтому я не думаю, что женщина, которая имеет маленького ребенка и не была привержена к исламу, могла быть завербована. Скорее всего, есть иные причины. Может быть, любовь. Вполне возможно, что она с кем-то познакомилась в Турции. И кавалер ее вместе с сыном возил в отдаленные части страны, — пояснил Игнатов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что россиянку Дарью Лучкину и ее 10-летнего сына, исчезнувших в Турции месяц назад, нашли на сирийской границе в районе города Адана. По данным канала, по одной из версий, 32-летняя россиянка могла подпасть под влияние вербовщиков и действовать в измененном состоянии.