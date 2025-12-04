«Откуда они это берут?»: Собянин о реакции Уиткоффа на Москву Собянин: мнение жителей о Москве волнует власти больше, чем оценка Уиткоффа

Мнение жителей о преображении Москвы волнуют власти города больше, чем чье-либо еще, в том числе гостей из США, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин в ходе прямой линии в эфире телеканала «ТВ Центр». Так он прокомментировал впечатления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа от визита в столицу, которые он выразил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Почему они (американцы. — NEWS.ru) думают, что мы должны жить в совершенно каком-то ущемленном, разрушенном городе? Откуда они это берут? Это говорит вообще об уровне их информированности. <...> Я думаю, нас волнует оценка москвичей в большей степени, чем американцев, — заявил он.

Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпредставителя американского лидера, а также зятя главы Белого дома Джареда Кушнера. Встреча началась с обсуждения прогулки американских гостей по Москве. Российский лидер подчеркнул, что городские власти гордятся результатами работы по развитию столицы. Уиткофф же в ответ отметил, что город является удивительным.