МО доложило, сколько катеров ВСУ оказалось на дне Черного моря за неделю Силы Черноморского флота уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ за неделю

Силы Черноморского флота ликвидировали за неделю семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что судна потерпели крушение в северо-западной части Черного моря.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили за неделю 17 управляемых авиабомб и 1497 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Кроме того, российским бойцам удалось ликвидировать 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

До этого боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан заявил, что военные Вооруженных сил Украины при отступлении с позиций на Запорожском направлении бросили десятки тел своих сослуживцев. Он добавил, что некоторые трупы лежали явно больше года. По словам бойца, он шел всего лишь 200 метров от блиндажа к блиндажу, и вся территория была усыпана мертвыми телами.