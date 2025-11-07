Силы Черноморского флота ликвидировали за неделю семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что судна потерпели крушение в северо-западной части Черного моря.
Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили за неделю 17 управляемых авиабомб и 1497 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Кроме того, российским бойцам удалось ликвидировать 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
До этого боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан заявил, что военные Вооруженных сил Украины при отступлении с позиций на Запорожском направлении бросили десятки тел своих сослуживцев. Он добавил, что некоторые трупы лежали явно больше года. По словам бойца, он шел всего лишь 200 метров от блиндажа к блиндажу, и вся территория была усыпана мертвыми телами.