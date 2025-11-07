ПВО сбила за неделю почти 1,5 тысячи беспилотников ВСУ Минобороны: силы ПВО сбили за неделю 1497 БПЛА самолетного типа ВСУ

Российские средства ПВО сбили за неделю 1497 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ, передает пресс-служба Минобороны РФ. Также военные перехватили 17 управляемых авиабомб.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1497 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» передал российскому Минобороны очередные партии ракет для противотанковых комплексов «Корнет» и управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь-М2». По данным пресс-службы Ростеха, поставка осуществлена в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске (Покровск — украинское название) в ДНР, так как оказались покинуты командованием в окружении. По словам одного из бойцов ВСУ, им приходилось прятаться в подвалах без еды, воды и боеприпасов.