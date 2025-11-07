«Я никогда не видел столько тел»: боец рассказал об ужасах под Запорожьем Боец Рубан: ВСУ при отступлении под Запорожьем бросили десятки тел сослуживцев

Военные Вооруженных сил Украины при отступлении с позиций на Запорожском направлении бросили десятки тел своих сослуживцев, сообщил ТАСС боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан. По его словам, некоторые трупы лежали у блиндажей явно больше года. Он назвал увиденное страшной картиной.

Для меня это дико, я никогда в жизни не видел столько тел украинских бойцов. Их вообще не забирают, от слова совсем. Все ими усеяно. Я шел от блиндажа к блиндажу, там метров 200. В этих 200 метрах десятки тел, — рассказал Рубан.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщал, что оборона подразделений ВСУ в запорожской Успеновке, расположенной под Гуляйполем, фактически сломлена. По его словам, российским войскам удалось достичь успеха, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

До этого украинские журналисты писали, что российские войска обходят южную линию обороны ВСУ, наступая на Запорожье с севера — со стороны Днепропетровской области, пока все силы украинской армии на этом направлении сконцентрированы на обороне Красноармейска (украинское название — Покровск). По информации источника, направление на Днепр и Запорожье для ВСУ намного опаснее, чем то, что происходит в ДНР. В Минобороны России не комментировали эту информацию.