07 ноября 2025 в 10:11

Оборона ВСУ под Гуляйполем дала трещину

ТАСС: оборона ВСУ в запорожской Успеновке фактически сломлена

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Оборона подразделений ВСУ в запорожской Успеновке, расположенной под Гуляйполем, фактически сломлена, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, российским войскам удалось достичь успеха, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Рушится оборона противника в этом немаленьком населенном пункте, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов. Фактически оборона противника сломлена, — отметил собеседник агентства.

Ранее командир штурмового отряда с позывным Лаврик сообщал, что бойцы группировки «Запад» завершают зачистку западной части Купянска. По его словам, на улице Левадный въезд сегодня, 7 ноября, освободили семь зданий, на 1-й Западной — шесть и на Сеньковской — три. Минобороны России не комментировало эти сведения.

До этого стало известно, что армия России освободит восточную часть Купянска в течение ближайших пяти дней. По словам командира штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, ВС России осталось зачистить порядка полусотни строений.

