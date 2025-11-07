Бойцы группировки «Запад» завершают зачистку западной части Купянска, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. По его словам, которые приводит ТАСС, на улице Левадный въезд сегодня, 7 ноября, освободили семь зданий, на 1-й Западной — шесть и на Сеньковской — три.

Отряд завершает зачистку западной части Купянска, за последние сутки освободил еще 16 зданий, продвинувшись по трем направлениям, — отметил он.

До этого стало известно, что армия России освободит восточную часть Купянска в течение ближайших пяти дней. По словам командира штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, ВС России осталось зачистить порядка полусотни строений.

Ранее сообщалось, что отправленная на две недели на передовую за служебный проступок 24-летняя женщина-офицер ВСУ была ликвидирована в ходе российского удара по украинскому укрепрайону северо-западнее Петровского (украинское название — Грековка) в ЛНР. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, об этом стало известно из радиоперехвата. В Минобороны России пока не комментировали соответствующие сведения.