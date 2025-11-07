Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 09:47

Российские солдаты завершают зачистку западной части Купянска

Российский командир Лаврик объявил о завершении зачистки западной части Купянска

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бойцы группировки «Запад» завершают зачистку западной части Купянска, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. По его словам, которые приводит ТАСС, на улице Левадный въезд сегодня, 7 ноября, освободили семь зданий, на 1-й Западной — шесть и на Сеньковской — три.

Отряд завершает зачистку западной части Купянска, за последние сутки освободил еще 16 зданий, продвинувшись по трем направлениям, — отметил он.

До этого стало известно, что армия России освободит восточную часть Купянска в течение ближайших пяти дней. По словам командира штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, ВС России осталось зачистить порядка полусотни строений.

Ранее сообщалось, что отправленная на две недели на передовую за служебный проступок 24-летняя женщина-офицер ВСУ была ликвидирована в ходе российского удара по украинскому укрепрайону северо-западнее Петровского (украинское название — Грековка) в ЛНР. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, об этом стало известно из радиоперехвата. В Минобороны России пока не комментировали соответствующие сведения.

Купянск
зачистка
ВС РФ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оборона ВСУ под Гуляйполем дала трещину
Появились кадры редкой прогулки тяжелобольного Брюса Уиллиса
Россиянина задержали после «общения» с украинским блогером в Telegram
Малосольная семга у вас в холодильнике: готовится сама, пока вы спите
Шойгу предложил построить новый город в Сибири
В Госдуме оценили зумерский тренд на «курсы взросления»
В Совфеде предложили запрет для дарксторов
На популярном среди туристов курорте акула напала на россиянку
Опрос ФОМ показал уровень доверия россиян Путину
Из магазинов могут пропасть популярные у россиян товары
Назван главный риск для ЕС, если Киеву задержат репарационный кредит
Украина может остаться без денег из-за Европарламента
Экс-генерала Попова отправили в колонию плести сети против БПЛА
Российские солдаты завершают зачистку западной части Купянска
Власти пообещали россиянам выплатить январскую пенсию авансом
В Благовещенске вор заснул в ограбленной квартире
Россия предупредила Фареры о последствиях ограничений для своих рыбаков
Россиянин выбросил проститутку из окна
На американскую базу доставили странную посылку с белым порошком
Две машины насмерть переехали мужчину в инвалидном кресле
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.