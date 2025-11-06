Армия России освободит восточную часть Купянска в течение ближайших пяти дней, сообщает Минобороны РФ со ссылкой на командира штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец. По словам военнослужащего, ВС России осталось зачистить порядка полусотни строений.

В восточной части города осталось освободить менее 50 строений. Дожимаем врага, в течение ближайших пяти дней поставленную задачу по освобождению восточной части Купянска выполним, — рассказал боец.

Ловец заявил, что ВСУ пытаются сопротивляться. Он добавил, что 6 ноября российским бойцам удалось ликвидировать восемь украинских солдат, освободить семь зданий и завершить зачистку комбикормового завода.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики военный эксперт Ян Гагин сообщил, что российские войска могут полностью взять под контроль Красноармейск в течение нескольких недель. Он отметил, что российские бойцы смогли освободить уже больше половины населенного пункта. По словам Гагина, сам город и его окрестности контролируются артиллерией ВС России.