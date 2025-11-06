Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 19:17

Озвучены сроки освобождения восточной части Купянска

Минобороны: в течение пяти дней армия РФ освободит восточную часть Купянска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Армия России освободит восточную часть Купянска в течение ближайших пяти дней, сообщает Минобороны РФ со ссылкой на командира штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец. По словам военнослужащего, ВС России осталось зачистить порядка полусотни строений.

В восточной части города осталось освободить менее 50 строений. Дожимаем врага, в течение ближайших пяти дней поставленную задачу по освобождению восточной части Купянска выполним, — рассказал боец.

Ловец заявил, что ВСУ пытаются сопротивляться. Он добавил, что 6 ноября российским бойцам удалось ликвидировать восемь украинских солдат, освободить семь зданий и завершить зачистку комбикормового завода.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики военный эксперт Ян Гагин сообщил, что российские войска могут полностью взять под контроль Красноармейск в течение нескольких недель. Он отметил, что российские бойцы смогли освободить уже больше половины населенного пункта. По словам Гагина, сам город и его окрестности контролируются артиллерией ВС России.

Купянск
Минобороны
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина купил 12-летнюю девочку и заставил заниматься проституцией
Слуцкая оценила перспективы Валиевой после возращения в спорт
Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Скоропостижно скончался худрук ансамбля «Светилен»
Закон о тишине в Ростовской области: что нужно знать
В Раде прокомментировали слова Лукашенко об украинцах
Еще один рекорд пал: Овечкин забил 900-й гол в НХЛ, кто поздравил Великого
Кравцов сообщил о планах обновить 900 спортивных залов по всей России
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Военэксперт раскрыл особенность дальнобойных планирующих бомб ВС РФ
Бизнесмена Фомина из Пензы подозревают в мошенничестве на 65 млн рублей
Мужчина нашел необычный способ экономии 21 тыс. рублей в месяц
Волгоград: штрафы за парковку и способы их оспорить
«Ядерный» ответ США, смертельная атака под Волгоградом: что будет дальше
Россия может провести чемпионат мира по водным видам спорта
«Только бы деньги содрать»: Путин обратил внимание на поборы с родителей
«До резни недалеко»: раскрыто отношение к украинским беженцам в Польше
«Понадобилась перестрелка»: как помирились Ким и Бакальчук, Wildberries
В Молдавии отказались от групп дружбы с Россией и Белоруссией
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.