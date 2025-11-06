Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 17:41

«Мы эту кость не выпустим»: раскрыты сроки освобождения Красноармейска

Военэксперт Гагин заявил, что Красноармейск могут освободить за считаные недели

ВС РФ на Красноармейском направлении СВО ВС РФ на Красноармейском направлении СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска могут полностью взять под контроль Красноармейск в течение нескольких недель, заявил NEWS.ru советник главы Донецкой Народной Республики, военный эксперт Ян Гагин. По его словам, ВС РФ освободили уже больше половины города.

Более 60% Красноармейска находится под нашим контролем. Сам город и его окрестности контролируются нашей артиллерией. Активно работает авиация, и мы уже практически на грани освобождения города. Это вопрос, на мой взгляд, нескольких дней, возможно, недель. Борьбу ВСУ за Красноармейск можно сравнить с попыткой отобрать у ротвейлера кость, когда она у него уже в пасти. Это примерно так же. Мы эту кость не выпустим, — высказался Гагин.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что обстановка вокруг Красноармейска приобрела критический характер для украинских войск и может привести к обрушению всей линии фронта. Политик, который ранее выехал за границу из-за политического преследования, охарактеризовал происходящее как преступление властей против собственного народа.

