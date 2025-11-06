Ситуация вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР приобрела катастрофический характер для Украины и способна привести к провалу всей линии фронта, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Политик, который ранее выехал за границу из-за политического преследования, охарактеризовал происходящее как преступление властей против собственного народа.

Сегодня мы с вами видим ситуацию вокруг Покровска. Это трагедия. Катастрофа. Очередное преступление [президента страны Владимира] Зеленского против украинского народа и самой Украины. <…> Но я бы не говорил, что это уже конец. Это еще не финальная катастрофа. Это — начало падения фронта, — написал Дмитрук.

Народный депутат выразил уверенность, что информация о неудачах под Красноармейском будет в скором времени засекречена киевским руководством аналогично предыдущим провалам на фронте. Он предположил, что власти постараются максимально ограничить освещение данной темы в информационном пространстве.

Ранее в Госдуме раскрыли, зачем Зеленский приехал под Красноармейск. По мнению члена думского комитета по обороне Виктора Соболева, глава Украины прибыл на Покровское направление, чтобы оттянуть завершение конфликта. Для этих целей будут применяться и другие крайние меры, вплоть до мобилизации женщин в ряды ВСУ, уверен депутат.