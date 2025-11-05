«Ему хорошо платят»: в Госдуме раскрыли цели визита Зеленского под Покровск

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Покровское направление, чтобы оттянуть завершение конфликта, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, для этих целей будут применяться и другие крайние меры, вплоть до мобилизации женщин в ряды ВСУ.

Зеленский делал, делает и будет делать все, чтобы как можно дольше затянуть конфликт на Украине. Он делает это для того, чтобы обеспечить подготовку Европы к войне с Россией и сохранить плацдарм НАТО на территории Украины, где связана большая часть наших вооруженных сил. Все будет делаться вплоть до того, что женщин будут мобилизовывать, — высказался Соболев.

Он отметил, что приезд Зеленского на Покровское направление был безопасным и состоялся вдали от реальной линии фронта. По мнению депутата, украинский лидер находился на одном из пунктов управления, расположенном в нескольких десятках километров от зоны активных боевых действий.

Я думаю, Зеленский [во время визита на Покровское направление] вряд ли заехал в тот котел, который находится под обстрелом нашей артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Он был именно на каком-то пункте управления, где-то километрах в 30–40 от линии боевого соприкосновения войск, не ближе. Он будет делать все, чтобы как можно дольше продолжалась специальная военная операция. Ему за это очень хорошо платят, — подытожил Соболев.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский намеренно врет о ситуации в Покровске (Красноармейск), Мирнограде (Димитров) и Купянске, которые взяты в окружение российскими войсками. По его мнению, украинский президент пытается «поддержать красивую картинку», чтобы сохранить западное финансирование.