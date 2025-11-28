Одна страна ЕС лишилась министра обороны

Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну покинул свой пост из-за скандала, связанного с его образованием, сообщает телеканал Digi24. Сам политик заявил, что не хочет, чтобы вопросы о его прошлом мешали работе правительства.

Сегодня я подал заявление об отставке с должности министра национальной обороны. <…> Я не хочу, чтобы обсуждение моего образования и ошибок, которые я совершил много лет назад, отвлекали тех, кто сейчас руководит страной, — отметил Моштяну.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил о рассмотрении вопроса замены американского контингента, выводимого из государства, воинскими формированиями других стран. Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможном увеличении численности войск Североатлантического альянса в республике.

Кроме того, бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил о способности лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа достичь урегулирования украинского кризиса. По его мнению, подписание мирного соглашения между сторонами может состояться в Бухаресте.