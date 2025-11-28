Суд вынес решение по делу поджигательницы машины СК России

Уроженка Киева Анастасия Стратович помещена под арест по уголовному делу о поджоге служебного автомобиля Следственного комитета, сообщили в пресс-службе столичных судов. Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на месяц.
По данным следствия, уроженка города Киева вместе с иными лицами разместила на служебном автомобиле вещество, служившее горючим материалом. В результате данных действий был полностью уничтожен служебный автомобиль Следственного комитета Российской Федерации, — сказано в сообщении.
Как уточнили в судебных органах, женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание за умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом.
По этому же делу также арестовали сообщника Стратович — Никиту Тихонова. Он также помещен под стражу на 30 суток.
Ранее жителя Ставропольского края Александра Жигуна приговорили к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в здании местной таможни. С 13 февраля по 28 марта 2024 года он изучал места для преступления. Первые четыре года Жигун проведет в тюрьме.