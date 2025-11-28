Суд вынес решение по делу поджигательницы машины СК России Уроженка Киева арестована за поджог служебного автомобиля СК России на 30 суток

Уроженка Киева Анастасия Стратович помещена под арест по уголовному делу о поджоге служебного автомобиля Следственного комитета, сообщили в пресс-службе столичных судов. Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на месяц.

По данным следствия, уроженка города Киева вместе с иными лицами разместила на служебном автомобиле вещество, служившее горючим материалом. В результате данных действий был полностью уничтожен служебный автомобиль Следственного комитета Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Как уточнили в судебных органах, женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание за умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом.

По этому же делу также арестовали сообщника Стратович — Никиту Тихонова. Он также помещен под стражу на 30 суток.

