28 ноября 2025 в 13:40

Французские профитроли — лучше, чем в кафе: рецепт за 20 минут

Французские профитроли: простой рецепт Французские профитроли: простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Эти профитроли готовятся быстро, выглядят нарядно и подходят для любого новогоднего или праздничного меню. Воздушное заварное тесто и мягкий крем превращают обычную выпечку в десерт, который всегда вызывает восторг.

В небольшую кастрюлю налейте 200 миллилитров воды, положите туда же 50 граммов. Слегка посолите. Подождите, пока смесь закипит, и всыпьте в нее 120 г муки. Очень-очень быстро размешайте всю массу, пока не станет однородной. Получится тесто, которое стоит оставить на пару минут, пока оно слегка остынет.

Вбейте в массу 3 куриных яйца среднего размера. Хорошенько все перемешайте, чтобы не было комочков. Переложите получившееся тесто в кондитерский мешок и отсадите небольшие шарики на противень. Выпекайте при 200 градусах 20 минут.

Для начинки возьмите 150 граммов сливочного сыра, 100 мл очень холодных сливок и одну столовую ложку сахарной пудры. Взбейте крем. Заполните остывшие профитроли кремом с помощью мешка.

  • Совет: чтобы профитроли не опадали, не открывайте духовку первые 15 минут выпечки — тесто должно полностью подняться.

Банановый крем-чиз — простой рецепт идеального крема для торта.

