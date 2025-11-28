Бабкина поддержала лишившегося пальцев мальчика из Красногорска

Потерявший пальцы при взрыве в Красногорске Глеб оказался большим поклонником народной артистки России Надежды Бабкиной. По ее приглашению он посетил театр и побывал на постановке «Тихий Дон» вместе со своей мамой.

Как рассказала мать мальчика, специально в честь этого события Глеба отпустили ненадолго из госпиталя, в котором он восстанавливался после травм. По словам ребенка, он чувствует себя хорошо и готовится к продолжению реабилитации.

Травмы Глеб получил 11 ноября, когда поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под купюру. В итоге ему ампутировали часть пальцев обеих рук. Сейчас его состояние стабильно, он продолжает лечение под наблюдением специалистов.

Ранее врач-реабилитолог Константин Терновой сообщил, что курс реабилитации для Глеба займет три-четыре месяца. При этом профессионал уточнил, что протезирование в детском возрасте осложнено необходимостью регулярной замены протезов по мере роста ребенка. В то же время мать пострадавшего заявила, что после двухнедельного заживления рук мальчику планируют провести реабилитацию и протезирование.