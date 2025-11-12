Нашедшему «взрывную» купюру мальчику спасли только один палец Врачи сохранили мальчику лишь один палец после взрыва СВУ в Красногорске

Мальчик, у которого в руке взорвалась СВУ с 10-рублевой купюрой, остался с одним пальцем, специалистам удалось сохранить лишь мизинец на правой руке, передает Telegram-канал Mash. В материале сказано, что остальные пальцы пришлось ампутировать.

По данным ведомства, ткани и кости руки мальчика раздробило, восстановить это невозможно. Место взрыва в Красногорске до сих пор обследуют спецы — ищут осколки ловушки и другие СВУ. В материале уточняется, что пятачок, где произошел инцидент, мог быть выбран не случайно, так как его не охватывают камеры видеонаблюдения.

Ранее директор ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко сообщила, что мальчика, у которого в руках взорвалось СВУ в Красногорске, оперировали в течение 6,5 часа, специалистам пришлось ампутировать ему часть пальцев. По ее словам, которые приводит пресс-служба Минздрава Московской области, теперь с пациентом будут работать психологи и реабилитологи.

Также очевидец трагедии Алексей Локтионов сообщил, что пострадавший от взрыва самодельного взрывного устройства мальчик из Красногорска успокаивал собственную мать после случившегося. В беседе с журналистами он отметил, что ребенок держался храбро, несмотря на полученное ранение кисти руки. Через пять минут после взрыва к ребенку прибыла его мать.