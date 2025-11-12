Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 13:56

Нашедшему «взрывную» купюру мальчику спасли только один палец

Врачи сохранили мальчику лишь один палец после взрыва СВУ в Красногорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мальчик, у которого в руке взорвалась СВУ с 10-рублевой купюрой, остался с одним пальцем, специалистам удалось сохранить лишь мизинец на правой руке, передает Telegram-канал Mash. В материале сказано, что остальные пальцы пришлось ампутировать.

По данным ведомства, ткани и кости руки мальчика раздробило, восстановить это невозможно. Место взрыва в Красногорске до сих пор обследуют спецы — ищут осколки ловушки и другие СВУ. В материале уточняется, что пятачок, где произошел инцидент, мог быть выбран не случайно, так как его не охватывают камеры видеонаблюдения.

Ранее директор ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко сообщила, что мальчика, у которого в руках взорвалось СВУ в Красногорске, оперировали в течение 6,5 часа, специалистам пришлось ампутировать ему часть пальцев. По ее словам, которые приводит пресс-служба Минздрава Московской области, теперь с пациентом будут работать психологи и реабилитологи.

Также очевидец трагедии Алексей Локтионов сообщил, что пострадавший от взрыва самодельного взрывного устройства мальчик из Красногорска успокаивал собственную мать после случившегося. В беседе с журналистами он отметил, что ребенок держался храбро, несмотря на полученное ранение кисти руки. Через пять минут после взрыва к ребенку прибыла его мать.

Красногорск
дети
пальцы
операции
СВУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьера Грузии могут отправить за решетку на 13 лет
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Россия прикрыла своим ядерным щитом одну соседнюю страну
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Королевская семья Британии: новости, Гарри заскучал по Уильяму
Белоруссия заявила о готовности открыть границу с Литвой
Звезда «Кухни» Богатырев высказался о разводе с Арнтгольц
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.