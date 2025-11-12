Очевидец рассказал, что сделал мальчик из Красногорска после взрыва

Пострадавший от взрыва самодельного взрывного устройства мальчик из Красногорска успокаивал собственную мать после случившегося, сообщил корреспонденту NEWS.ru очевидец трагедии Алексей Локтионов. В беседе с журналистами он отметил, что ребенок держался храбро, несмотря на полученное ранение кисти руки. Через пять минут после взрыва к ребенку прибыла его мать.
Мать была в истерике, а ребенок ее успокаивал: «Все хорошо, мама, не плачь», — добавил свидетель.
По данным очевидцев, инцидент случился около спортивной школы на улице Пионерской. Мальчик шел на тренировку по кикбоксингу, когда заметил на земле денежную купюру. Он потянулся, чтобы ее поднять, и в этот момент произошел мощный взрыв.
Свидетели происшествия оперативно оказали первую помощь пострадавшему, закрыв травмированную руку шапкой для предотвращения попадания инфекции в рану. Персонал спортшколы вызвал скорую. После этого ребенка в срочном порядке доставили в медицинское учреждение.
В больнице пострадавшего навестил губернатор региона Андрей Воробьев. Он поблагодарил медицинский персонал за оперативность и профессионализм и выразил семье пострадавшего ребенка поддержку.