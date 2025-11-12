Очевидец рассказал, что сделал мальчик из Красногорска после взрыва

Очевидец рассказал, что сделал мальчик из Красногорска после взрыва Пострадавший от СВУ ребенок из Красногорска успокаивал мать до прибытия скорой

Пострадавший от взрыва самодельного взрывного устройства мальчик из Красногорска успокаивал собственную мать после случившегося, сообщил корреспонденту NEWS.ru очевидец трагедии Алексей Локтионов. В беседе с журналистами он отметил, что ребенок держался храбро, несмотря на полученное ранение кисти руки. Через пять минут после взрыва к ребенку прибыла его мать.

Мать была в истерике, а ребенок ее успокаивал: «Все хорошо, мама, не плачь», — добавил свидетель.

По данным очевидцев, инцидент случился около спортивной школы на улице Пионерской. Мальчик шел на тренировку по кикбоксингу, когда заметил на земле денежную купюру. Он потянулся, чтобы ее поднять, и в этот момент произошел мощный взрыв.

Свидетели происшествия оперативно оказали первую помощь пострадавшему, закрыв травмированную руку шапкой для предотвращения попадания инфекции в рану. Персонал спортшколы вызвал скорую. После этого ребенка в срочном порядке доставили в медицинское учреждение.

В больнице пострадавшего навестил губернатор региона Андрей Воробьев. Он поблагодарил медицинский персонал за оперативность и профессионализм и выразил семье пострадавшего ребенка поддержку.