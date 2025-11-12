Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 13:33

Очевидец рассказал, что сделал мальчик из Красногорска после взрыва

Пострадавший от СВУ ребенок из Красногорска успокаивал мать до прибытия скорой

На месте взрыва в Красногорске На месте взрыва в Красногорске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пострадавший от взрыва самодельного взрывного устройства мальчик из Красногорска успокаивал собственную мать после случившегося, сообщил корреспонденту NEWS.ru очевидец трагедии Алексей Локтионов. В беседе с журналистами он отметил, что ребенок держался храбро, несмотря на полученное ранение кисти руки. Через пять минут после взрыва к ребенку прибыла его мать.

Мать была в истерике, а ребенок ее успокаивал: «Все хорошо, мама, не плачь», — добавил свидетель.

По данным очевидцев, инцидент случился около спортивной школы на улице Пионерской. Мальчик шел на тренировку по кикбоксингу, когда заметил на земле денежную купюру. Он потянулся, чтобы ее поднять, и в этот момент произошел мощный взрыв.

Свидетели происшествия оперативно оказали первую помощь пострадавшему, закрыв травмированную руку шапкой для предотвращения попадания инфекции в рану. Персонал спортшколы вызвал скорую. После этого ребенка в срочном порядке доставили в медицинское учреждение.

В больнице пострадавшего навестил губернатор региона Андрей Воробьев. Он поблагодарил медицинский персонал за оперативность и профессионализм и выразил семье пострадавшего ребенка поддержку.

Красногорск
взрывы
дети
очевидцы
Дарья Тааль
Д. Тааль
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка пригрозила мачете таксисту
Крепкое рукопожатие Путина и Токаева попало на видео
Экс-премьера Грузии могут отправить за решетку на 13 лет
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Россия прикрыла своим ядерным щитом одну соседнюю страну
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Королевская семья Британии: новости, Гарри заскучал по Уильяму
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.