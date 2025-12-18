Новый год-2026
Верховный суд РФ подтвердил запрет на вождение без одной части тела

Верховный суд признал законным запрет на вождение механики без большого пальца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Верховный суд России признал законным запрет на управление автомобилем с механической коробкой передач без части кисти, передает пресс-служба инстанции. Истец пояснил, что ему отказали в выдаче справки для получения водительских прав из-за отсутствия двух пальцев на правой руке.

В документе указывается, что гражданин, не имеющий двух фаланг большого пальца на руке, вправе управлять только автомобилем, который оснащен автоматической трансмиссией, — сказано в сообщении.

Ранее кандидат юридических наук юрист Дмитрий Матюшенков рассказал, куда обращаться из-за доначисления пошлины на автомобили. По его словам, обжаловать доначисление пошлины на автомобиль можно в вышестоящем таможенном органе или сразу в суде.

До этого первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил, что предложенная ранее инициатива о запрете выдачи водительских удостоверений гражданам старше 65 лет является излишней и дискриминационной. Парламентарий подчеркнул, что такой подход может лишить социальной активности миллионы здоровых россиян.

