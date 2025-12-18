Верховный суд РФ подтвердил запрет на вождение без одной части тела

Верховный суд России признал законным запрет на управление автомобилем с механической коробкой передач без части кисти, передает пресс-служба инстанции. Истец пояснил, что ему отказали в выдаче справки для получения водительских прав из-за отсутствия двух пальцев на правой руке.

В документе указывается, что гражданин, не имеющий двух фаланг большого пальца на руке, вправе управлять только автомобилем, который оснащен автоматической трансмиссией, — сказано в сообщении.

