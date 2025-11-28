Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ мальчика из Красногорска

Курс реабилитации ребенка из Красногорска, лишившегося пальцев из-за найденного на улице самодельного взрывного устройства, может занять около трех-четырех месяцев, заявил NEWS.ru врач-реабилитолог Константин Терновой. По его словам, программа восстановления поможет мальчику адаптироваться.

Жизнь без пальцев у мальчика из Красногорска, конечно, будет осложнена. Реабилитация займет месяца три-четыре. Предстоят физиотерапия, массаж, лечебная физкультура. Смогут ли ему сделать протез? В теории смогут, но так как он растет, этот протез придется все время подгонять под рост. Поэтому это может быть сложно в юном возрасте. Я думаю, когда он перестанет расти, годам к 16, в тот момент технологии точно позволят ему компенсировать отсутствие пальцев. Либо придется менять протез каждые полгода, а это экономически сложно, — пояснил Терновой.

Ранее сообщалось, что мальчик, пострадавший при взрыве самодельного взрывного устройства в Красногорске 11 ноября, был выписан из медицинского учреждения. 10-летний ребенок потерял пальцы руки после поднятия неизвестного предмета у жилого дома. Мальчик покинул Научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля в сопровождении матери и медицинского персонала.