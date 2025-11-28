Пострадавший после взрыва СВУ в Красногорске мальчик выписан из больницы

Мальчик, пострадавший при взрыве самодельного взрывного устройства в Красногорске 11 ноября, был выписан из медицинского учреждения, сообщает ТАСС. 10-летний ребенок потерял пальцы руки после поднятия неизвестного предмета у жилого дома.

Ребенок покинул Научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля в сопровождении матери и медицинского персонала.

Ранее СМИ утверждали, что в результате взрыва самодельного взрывного устройства, замаскированного под купюру, мальчик лишился практически всех пальцев на правой руке. Также сообщалось, что выбор локации для установки СВУ мог быть не случайным, поскольку данная территория не покрывается камерами видеонаблюдения.

До этого директор ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко информировала о проведении шестичасовой хирургической операции, в ходе которой мальчику ампутировали часть пальцев. По данным пресс-службы областного Минздрава, работа с пострадавшим включала психологическую поддержку и реабилитационные мероприятия.