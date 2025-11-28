Театральная постановка «Юлий Цезарь» с настоящими ножами пошла не по плану Guardian: в Шотландии во время постановки актера ударили ножом в спину

Во время постановки пьесы «Юлий Цезарь» на Эдинбургском фестивале студент Эксетерского университета получил серьезное ножевое ранение на сцене, пишет Guardian. Инцидент произошел во время выступления театральной группы университета. Для большей достоверности сцены боя Кассия было решено использовать настоящие ножи.

В постановке смерть Кассия была изменена, вместо самоубийства его должен был убить Марк Антоний в ходе постановочного поединка. Актеры репетировали этот момент не менее 50 раз. Сценарий предусматривал, что исполнитель роли Антония схватит напарника за руку с ножом и имитирует удар в спину, не нанося реального повреждения.

Однако во время одного из последних представлений, при почти полной темноте все пошло не по плану. Нож, который должен был лишь пройти мимо тела, вонзился в спину актера на глубину 7,8 сантиметра. Лезвие повредило нерв в спинном мозге и остановилось в сантиметре от аорты. Несмотря на тяжелое ранение, студент продолжал играть сцену смерти.

После завершения сцены он самостоятельно добрался до фойе и попросил вызвать скорую помощь. В это время спектакль продолжался, и ни зрителям, ни другим участникам постановки не было известно о случившемся. На месте происшествия вскоре появились полиция и медики.

Ранее в Санкт-Петербурге житель поселка Девяткино нанес ножевое ранение 23-летнему грузчику. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Правоохранительные органы оперативно задержали 42-летнего подозреваемого.