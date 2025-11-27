В Петербурге житель Девяткино ударил ножом грузчика-мигранта

В Санкт-Петербурге житель Девяткино ударил ножом 23-летнего грузчика-мигранта, сообщает «Майка 78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Полицейские тут же задержали подозреваемого. Им стал 42-летний житель Девяткино. По предварительной версии, между обоими возник конфликт, который из словесной формы перетек в физическую расправу, — рассказали в ведомстве.

На подозреваемого составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Нижнего Новгорода местная жительница зарезала родного брата. Между родственниками произошла ссора.