Жительница Нижнего Новгорода зарезала родного брата

В Советском районе Нижнего Новгорода местная жительница зарезала родного брата, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону. Инцидент произошел 23 ноября.

Сообщается, что между родственниками произошла ссора. В момент совершения преступления женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения — подозреваемая нанесла брату два удара ножом, в область плеча и живота. Мужчина скончался в больнице. В данный момент нижегородку задержала полиция.

