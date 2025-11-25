День матери
25 ноября 2025 в 17:54

Жительница Нижнего Новгорода зарезала родного брата

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Советском районе Нижнего Новгорода местная жительница зарезала родного брата, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону. Инцидент произошел 23 ноября.

Сообщается, что между родственниками произошла ссора. В момент совершения преступления женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения — подозреваемая нанесла брату два удара ножом, в область плеча и живота. Мужчина скончался в больнице. В данный момент нижегородку задержала полиция.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 27-летний директор продуктового магазина во время совместного распития алкоголя в съемной квартире напал с ножом на 52-летнюю сотрудницу, которая скончалась на месте от полученных ранений. После этого он ранил еще двух гостей, находившихся в квартире.

Нижний Новгород
убийства
полиция
происшествия
