День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 18:04

Бывший премьер Украины предупредил Ермака о скорой отставке

Азаров: Зеленскому придется отправить Ермака в отставку ради власти

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака, чтобы сохранить власть и показать борьбу с коррупцией, написал в своем Telegram-канале бывший премьер Украины Николай Азаров. По его словам, президент находится в сложной ситуации и может пойти на крайние меры, чтобы удержаться у власти хотя бы на некоторое время.

Зеленский будет вынужден согласиться на отставку главы своего офиса Ермака, чтобы сохранить власть и видимость борьбы с коррупцией <…> Зеленскому надо продержаться еще хоть какое-то время, а для этого ему нужно изображать из себя борца с коррупцией принципиального, — написал Азаров.

Ранее бывший украинский премьер-министр заявлял, что расследование НАБУ покажет причастность президента Украины к схемам бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского». Он уточнил, что в обвинительных материалах присутствуют упоминания главы государства. По словам политика, для возбуждения уголовного дела за пособничество есть основания.

До этого Верховная рада отправила в отставку министра энергетики Украины Светлану Гринчук, подозреваемую в причастности к коррупционному делу в «Энергоатоме». За отставку главы ведомства единогласно проголосовали 315 депутатов, никто не высказался против.

Рада также одобрила отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко. За это проголосовали 323 депутата. Ни одного голоса не было против. В голосовании не принимали участие 15 человек. Исполнение обязанностей возложено на его заместителя Людмилу Сугак.

Николай Азаров
Владимир Зеленский
Андрей Ермак
коррупция
отставки
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира
Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном
В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России
Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы
Путин раскрыл, что ждет фронт ВСУ
Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области
Названо имя нового генерального директора ОЗХО
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье
«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества
«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США
Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды
«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом
Наталия Орейро раскрыла способ похудеть после беременности
Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
В США рассказали, как Трамп «продинамил» Мерца с украинским планом
Наталия Орейро поделилась опытом переживания травли в школе
В Китае уточнили число жертв пожара в Гонконге
Гость тарелку съел! Подаем новогодние салаты в овощных корзиночках
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.