Бывший премьер Украины предупредил Ермака о скорой отставке

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака, чтобы сохранить власть и показать борьбу с коррупцией, написал в своем Telegram-канале бывший премьер Украины Николай Азаров. По его словам, президент находится в сложной ситуации и может пойти на крайние меры, чтобы удержаться у власти хотя бы на некоторое время.

Зеленский будет вынужден согласиться на отставку главы своего офиса Ермака, чтобы сохранить власть и видимость борьбы с коррупцией <…> Зеленскому надо продержаться еще хоть какое-то время, а для этого ему нужно изображать из себя борца с коррупцией принципиального, — написал Азаров.

Ранее бывший украинский премьер-министр заявлял, что расследование НАБУ покажет причастность президента Украины к схемам бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского». Он уточнил, что в обвинительных материалах присутствуют упоминания главы государства. По словам политика, для возбуждения уголовного дела за пособничество есть основания.

До этого Верховная рада отправила в отставку министра энергетики Украины Светлану Гринчук, подозреваемую в причастности к коррупционному делу в «Энергоатоме». За отставку главы ведомства единогласно проголосовали 315 депутатов, никто не высказался против.

Рада также одобрила отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко. За это проголосовали 323 депутата. Ни одного голоса не было против. В голосовании не принимали участие 15 человек. Исполнение обязанностей возложено на его заместителя Людмилу Сугак.