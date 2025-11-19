Верховная рада вынесла вердикт опальному министру юстиции Украины

Верховная рада проголосовала за отставку замешанного в коррупционном скандале с участием бизнесмена Тимура Миндича министра юстиции Украины Германа Галущенко. Заседание транслировалось на телеканале «Рада». Исполнение обязанностей возложено на его заместителя Людмилу Сугак.

За такое решение проголосовали 323 депутата. Ни одного голоса не было против. В голосовании не принимали участие 15 человек.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко отстранен от исполнения обязанностей. Внеочередное заседание правительства, на котором было принято это решение состоялось 12 ноября.

До этого Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и Галущенко на фоне коррупционного скандала. По его словам, необходимо отвечать на предъявленные обвинения. Фамилии министров фигурируют в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Позже Гринчук объявила о своем решении уйти в отставку. Она сообщила, что эта должность никогда не была для нее приоритетной. По словам Гринчук, она не нарушала законодательство в рамках своей профессиональной деятельности.