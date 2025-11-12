Зеленский потребовал отставки двух министров

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко на фоне коррупционного скандала. Двумя днями ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило предпринимателя Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, в деле также фигурируют упомянутые министры.

Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, за них надо отвечать. Решение об отстранении от должности — оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров, — заявил Зеленский.

В Кремле не оставили без внимания скандал на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что волнения в высших эшелонах власти страны почти наверняка заметили в США и Европе.

Перед этим НАБУ провело обыски у близких к Зеленскому лиц в ответ на его действия по подрыву их работы. Бюро раскрыло крупную коррупционную схему с участием государственной атомной энергетической компании, собрав тысячи часов аудиозаписей и документов, свидетельствующих о деятельности организованной преступной группы.