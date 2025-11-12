Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 16:55

Зеленский потребовал отставки двух министров

Зеленский потребовал отставки двух министров после коррупционного скандала

Светлана Гринчук Светлана Гринчук Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко на фоне коррупционного скандала. Двумя днями ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило предпринимателя Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, в деле также фигурируют упомянутые министры.

Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, за них надо отвечать. Решение об отстранении от должности — оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров, — заявил Зеленский.

В Кремле не оставили без внимания скандал на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что волнения в высших эшелонах власти страны почти наверняка заметили в США и Европе.

Перед этим НАБУ провело обыски у близких к Зеленскому лиц в ответ на его действия по подрыву их работы. Бюро раскрыло крупную коррупционную схему с участием государственной атомной энергетической компании, собрав тысячи часов аудиозаписей и документов, свидетельствующих о деятельности организованной преступной группы.

Украина
Владимир Зеленский
взятки
отставки
министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе сообщили об опасности бактерий, найденных у солдат на Украине
Суд взялся за спор о месте жительства детей Товстик
Суд поставил точку в слухах о разводе Богатырева и Арнтгольц
Владимира Симонова проводили в последний путь
Мошенников из Перми осудили за инсценировку ДТП
Раскрыты детали оставившего школьника без пальцев в Красногорске СВУ
Песков раскрыл критерии выбора гостей для кремлевской квартиры Путина
Зеленский готовит санкции против двух фигурантов скандала с «Энергоатомом»
Новая угроза, истерика или провокации? Как используют взрыв в Красногорске
В Дагестане арестовал за взятку директора медучилища
«Жрет изнутри»: Песков рассказал, что погубит нынешнее руководство Украины
Акинфеев объяснил, почему не читал автобиографии спортсменов
Песков заявил об открытости России к переговорам с Украиной
В Кремле указали еще одну цель атак Киева на мирные объекты
Песков объяснил, кто поощряет Киев к продолжению конфликта
В Госдуме высказались о словах Кличко про снижение возраста мобилизации
В Госдуме оценили идею разрешить россиянам работать на больничном
Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов
Путин обсудил с Токаевым работу Каспийского консорциума
Токаев рассказал, как воспринимают Путина в мире
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.