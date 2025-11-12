Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 18:19

Министр энергетики Украины ушла в отставку

Глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук подала в отставку

Светлана Гринчук Светлана Гринчук Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Министерства энергетики Украины Светлана Гринчук объявила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) о своем решении уйти в отставку. По ее словам, эта позиция никогда не была для нее приоритетной.

Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. <...> В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства, — написала Гринчук.

До этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки министров энергетики и юстиции Светланы Гринчук и Германа Галущенко из-за коррупционного скандала. Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило предпринимателя Тимура Миндича в создании коррупционной схемы в энергетической сфере, в которой, предполагается, замешаны министры.

Ранее заместитель министра культуры Литвы Александрас Брокас объявил о своей отставке из-за посещений России после 2014 года. В заявлении он отметил стремление «сохранить достоинство» и «избежать давления» на работу министерства. Брокас также подчеркнул, что некоторые обсуждения вокруг его имени были направлены на нанесение «удара по репутации», и призвал коллег и друзей уважать это решение.

