Министр энергетики Украины ушла в отставку

Глава Министерства энергетики Украины Светлана Гринчук объявила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) о своем решении уйти в отставку. По ее словам, эта позиция никогда не была для нее приоритетной.

Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. <...> В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства, — написала Гринчук.

До этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки министров энергетики и юстиции Светланы Гринчук и Германа Галущенко из-за коррупционного скандала. Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило предпринимателя Тимура Миндича в создании коррупционной схемы в энергетической сфере, в которой, предполагается, замешаны министры.

