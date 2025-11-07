Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 14:54

Европейский чиновник ушел в отставку из-за связей с Россией

Замминистра культуры Литвы Брокас ушел в отставку из-за визитов в Россию

Вильнюс, Литва Вильнюс, Литва Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Замминистра культуры Литвы Александрас Брокас объявил о своей отставке после того, как стало известно, что он посещал Россию после 2014 года, сообщает портал Delfi. Решение чиновник объяснил желанием «сохранить достоинство» и не мешать работе министерства.

Политик обратился к коллегам, представителям культурной сферы, друзьям и всем, кому небезразлична культура Литвы, публично заявив о своем уходе. Брокас отметил, что в последние дни вокруг его персоны появилось множество обсуждений и спекуляций. По его словам, некоторые сообщения имели целью не донести правду, а нанести «репутационный удар».

В связи с этим он принял решение об уходе, чтобы «сохранить этот принцип [достоинства]», позволив министерству культуры продолжить работу без давления и сомнений в прозрачности своей деятельности.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что республика сохраняет право на полное прекращение калининградского транзита при возникновении угроз национальной безопасности. Глава дипломатического ведомства уточнил, что подобное решение может стать ответом на конкретные действия России.

Литва
Россия
отставки
чиновники
