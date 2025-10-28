В Европе не исключили новой изоляции Калининграда МИД: Литва сохраняет за собой право блокировать транзит из Калининграда

Литва сохраняет за собой возможность полного прекращения калининградского транзита, если этого потребуют соображения национальной безопасности, заявил министр иностранных дел республики Кестутис Будрис. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что такое решение может быть принято в ответ на определенные действия Российской Федерации.

Мы оставляем за собой возможность закрытия калининградского транзита, если нам это будет необходимо для обеспечения безопасности, — сказал дипломат.

Ранее депутат Сергей Алтухов в комментарии для NEWS.ru говорил, что в случае ограничения российского транзита в Калининградскую область Москва первоначально применит дипломатические и правовые механизмы воздействия. Если эти меры окажутся недостаточными, последуют жесткие ограничения на балтийский транзит в Россию и третьи страны.

Военный эксперт Александр Собянин в беседе с NEWS.ru предупредил, что блокада Калининградской области со стороны Литвы способна привести к изменению литовских границ. По его оценке, такие действия ускорят процесс переформатирования государственности Литвы. Собянин выразил уверенность, что после завершения пересмотра границ в Европе соответствующие территории войдут в состав Союзного государства России и Белоруссии.