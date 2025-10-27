Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 17:05

Военэксперт рассказал, как изменятся границы Литвы

Военэксперт Собянин: Литва потеряет Клайпеду и Вильнюс в пользу Белоруссии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Блокада Калининградской области со стороны официального Вильнюса приведет к изменению литовских границ, сказал NEWS.ru военный эксперт Александр Собянин, комментируя намерение руководства страны ограничить российский транзит в эксклав. По его словам, такие действия только ускорят переформатирование Литвы и изменение характера литовской государственности.

Нынешняя Литва — это не результат независимости от Российской империи и Советского Союза, а продукт сталинского периода СССР. До Сталина у Литвы не было Клайпеды — основного порта, и не было Вильно (нынешнего Вильнюса), города, населенного белорусами и евреями и управлявшегося поляками. В 1940-е годы обсуждались планы передачи этих территорий советской Белоруссии, но по разным причинам тогда они не были реализованы, — сказал Собянин.

Он выразил уверенность, что после завершения процесса передела границ в Европе оба города окажутся в составе Союзного государства РФ и РБ.

Литва же останется в виде небольшого, преимущественно сельского анклава с культурной автономией и самоуправлением. Полностью уничтожать очень старую литовскую государственность никто не будет, — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что правительство Литвы на заседании 29 октября рассмотрит предложение о закрытии литовско-белорусской границы на неопределенный срок. Об этом заявила премьер-министр страны Инга Ругинене. По ее словам, ограничения не коснутся дипломатов, дипломатической почты, а также граждан Литвы и Евросоюза, выезжающих с территории Белоруссии,

Россия
Литва
литовский транзит
БлокадаКалининграда
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
