Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 14:29

Власти Литвы намерены принять новое решение по границе с Белоруссией

Литва рассмотрит вариант бессрочного закрытия границы с Белоруссией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство Литвы на заседании в среду рассмотрит предложение о закрытии литовско-белорусской границы на неопределенный срок, заявила премьер-министр страны Инга Ругинене. По ее словам, ограничения не коснутся дипломатов, дипломатической почты, а также граждан Литвы и Евросоюза, выезжающих с территории Белоруссии, передает Delfi.

Правительство в среду проведет заседание, мы уже подготовили решение на неограниченный срок закрыть границу с Белоруссией с определенными исключениями. Это значит, что дипломаты, диппочта смогут ездить, а также наши граждане и граждане ЕС из Белоруссии смогут попасть к нам, но все остальное движение будет закрыто, — говорится в заявлении.

Ранее в Минске охарактеризовали как недружественные действия Вильнюса, подготовившего план полного закрытия литовско-белорусской границы. Пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета проинформировала об этом предпринимателей и водителей грузового и легкового транспорта.

Кроме того, директор национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил о решении властей закрыть контрольно-пропускные пункты на белорусской границе. Данная мера, по его словам, является ответом на якобы вторжение в литовское воздушное пространство зондов, используемых контрабандистами.

Евросоюз
Литва
Белоруссия
границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путь к реке у Купянска усеян телами беглых бойцов ВСУ после удара ВС России
Путин освободил семьи бойцов СВО от одной госпошлины
Пользователи VK Видео стали чаще смотреть детский и семейный контент
Как изменится жизнь россиян с 1 ноября 2025 года, законы, пересчет пенсий
В Госдуме рассказали, сколько россиян помогают участникам спецоперации
«Страшнее ничего нет»: Певцов рассказал историю спасения военных летчиков
Военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Покровске
Командировка западного журналиста на Украину сорвалась из-за мобилизации
В России появится «вредная» реклама энергетиков
«Летающий Чернобыль»: одно оружие России вызвало панику в США
В Петербурге на 69-м году жизни умер известный журналист
Соцсеть «ВКонтакте» запустила «Тренды» в VK Клипах
«Выстрелим из любого места»: в Госдуме о заявлениях Трампа о «Буревестнике»
Суд отпустил устроившего ДТП с четырьмя пострадавшими мигранта
Россия не будет проводить альтернативу Олимпиаде-2026
В Европе испугались американских санкций против топливных компаний России
Грузия отказалась направить делегацию на заседание «Евронеста»
В Госдуме фразой «страшнее сама Россия» высмеяли Запад из-за «Буревестника»
В Госдуме заподозрили краснодарского следователя в дискредитации СК России
Розыск, арест, планы провести концерт в Москве: как живет певица Монеточка
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.