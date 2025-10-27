Власти Литвы намерены принять новое решение по границе с Белоруссией

Правительство Литвы на заседании в среду рассмотрит предложение о закрытии литовско-белорусской границы на неопределенный срок, заявила премьер-министр страны Инга Ругинене. По ее словам, ограничения не коснутся дипломатов, дипломатической почты, а также граждан Литвы и Евросоюза, выезжающих с территории Белоруссии, передает Delfi.

Правительство в среду проведет заседание, мы уже подготовили решение на неограниченный срок закрыть границу с Белоруссией с определенными исключениями. Это значит, что дипломаты, диппочта смогут ездить, а также наши граждане и граждане ЕС из Белоруссии смогут попасть к нам, но все остальное движение будет закрыто, — говорится в заявлении.

Ранее в Минске охарактеризовали как недружественные действия Вильнюса, подготовившего план полного закрытия литовско-белорусской границы. Пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета проинформировала об этом предпринимателей и водителей грузового и легкового транспорта.

Кроме того, директор национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил о решении властей закрыть контрольно-пропускные пункты на белорусской границе. Данная мера, по его словам, является ответом на якобы вторжение в литовское воздушное пространство зондов, используемых контрабандистами.