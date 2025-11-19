Рада приняла решение насчет отставки министра энергетики Украины

Верховная рада Украины отправила в отставку министра энергетики Светлану Гринчук, подозреваемую в причастности к коррупционному делу в «Энергоатоме», сообщила пресс-служба парламента. За отставку главы Минэнерго единогласно проголосовали 315 депутатов, никто не высказался против.

Также парламент одобрил отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко. За такое решение проголосовали 323 депутата. Ни одного голоса не было против. В голосовании не принимали участие 15 человек. Исполнение обязанностей возложено на его заместителя Людмилу Сугак.

До этого президент Украины Владимир Зеленский требовал отставки Гринчук и Галущенко на фоне коррупционного скандала. По его словам, необходимо отвечать на предъявленные обвинения. Фамилии министров фигурируют в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).