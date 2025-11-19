Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 15:26

Рада приняла решение насчет отставки министра энергетики Украины

Верховная рада одобрила отставку министра энергетики Гринчук

Светлана Гринчук Светлана Гринчук Фото: EPA/ТАСС
Верховная рада Украины отправила в отставку министра энергетики Светлану Гринчук, подозреваемую в причастности к коррупционному делу в «Энергоатоме», сообщила пресс-служба парламента. За отставку главы Минэнерго единогласно проголосовали 315 депутатов, никто не высказался против.

Верховная рада Украины приняла решение уволить Светлану Гринчук с должности министра энергетики Украины. За соответствующее постановление проголосовало 315 депутатов, — говорится в сообщении.

Также парламент одобрил отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко. За такое решение проголосовали 323 депутата. Ни одного голоса не было против. В голосовании не принимали участие 15 человек. Исполнение обязанностей возложено на его заместителя Людмилу Сугак.

До этого президент Украины Владимир Зеленский требовал отставки Гринчук и Галущенко на фоне коррупционного скандала. По его словам, необходимо отвечать на предъявленные обвинения. Фамилии министров фигурируют в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

