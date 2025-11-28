Захарова назвала условие возвращения России в «Большую восьмерку»

Сейчас нет предпосылок для возвращения России в G8, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает ТАСС, Москва всегда открыта для взаимовыгодного диалога, но Запад пока не стремится к нему.

Мы никогда не закрывались от всего хорошего, что основано на взаимоуважении, взаимной выгоде, законности, праве и так далее. Но что-то не похоже, чтобы у них [Запада] были к этому какие-то предпосылки, — констатировала дипломат.

Ранее сообщалось, что европейцы в своем плане мирного урегулирования украинского конфликта готовы предложить России вернуться в «Большую восьмерку». При этом какие именно страны поддержали это решение, не уточняется.

Политолог и руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров заявил, что России незачем присоединяться к покрывшейся пылью «Большой восьмерке», поскольку этот формат утратил свою значимость на мировой арене. По его словам, Запад пытается использовать эту площадку исключительно для продвижения собственных интересов.