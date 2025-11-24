Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 03:02

Европа захотела вернуть Россию в G8

Reuters: Европа в плане по Украине хочет предложить России вернуться в G8

Фото: pixabay.com
Европейцы в своем плане мирного урегулирования украинского конфликта готовы предложить России вернуться в «Большую восьмерку» (G8), передает агентство Reuters. Журналисты не уточнили, какие именно страны поддержали это решение.

Россию пригласят вернуться в «Группу восьми», — говорится в документе.

При этом, как сказано в материале, канцлер Германии Фридрих Мерц упомянул, что шесть стран — участниц G7 не готовы к сотрудничеству с Москвой в рамках формата «Большой восьмерки».

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на саммите G20 в ЮАР, констатировал, что растущие долги ряда стран «Большой семерки» могут привести их к финансовому коллапсу. По его словам, это создает угрозу для всей мировой экономики.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что за разработкой мирного предложения по Украине стоит Белый дом, в Вашингтоне считают инициативу прочной основой для переговоров по урегулированию конфликта. Она была основана как на предложениях российской стороны, так и на звучавших ранее и нынешних предложениях Киева.

Евросоюз
Россия
Украина
конфликты
