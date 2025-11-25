России незачем присоединяться к покрывшейся пылью «Большой семерке», поскольку этот формат утратил свою значимость на мировой арене, заявил NEWS.ru политолог и руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Так он прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая отметила, что недопустимо возвращение РФ в «Большую восьмерку». По его словам, Запад пытается использовать эту площадку исключительно для продвижения собственных интересов.

Удивительно, но впервые Каллас можно присвоить звание «капитан очевидность». Действительно, России не должно быть в G8, но не потому, что другие страны-участницы ее не допустят, а потому что РФ сама не вернется в это странное сборище. G7 — это клуб, где продвигаются лишь интересы Запада. Сначала нас туда пригласили, но когда поняли, что Россия не будет прогибаться под другими, она оттуда вышла. Сейчас для нас этот проект является несущественным. Судьбы мира определяются в проектах, где РФ и КНР занимают серьезную позицию, например, БРИКС, ШОС. Эти и другие проекты гораздо более значимы, чем покрывшееся пылью G7, — высказался Шатров.

Ранее сообщалось, что европейцы в своем плане мирного урегулирования украинского конфликта готовы предложить России вернуться в «Большую восьмерку». По информации британских журналистов, не уточняется, какие именно страны поддержали это решение.