Финансовый эксперт объяснила основной принцип «черной пятницы»

Основной принцип «черной пятницы» заключается в том, что компании пытаются давить на эмоции покупателей, рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. В беседе с «ФедералПресс» она подчеркнула, что многие поддаются эффекту толпы и страху перед упущенной выгодой.

Маркетинг давит эмоциями — эффектом толпы и страхом упущенной выгоды. И в этот момент решение человек принимает не кошельком, а эмоцией: «все побежали — и мне нужно». Вот и весь принцип. Не отсутствие денег влияет на поведение, а импульс, который запускают эти механики, — пояснила Волкова.

Финансист обратила внимание, что каждый ноябрь компании обещают скидки до 90%, появляются горящие баннеры и таймеры, которые отсчитывают «последние часы лучшего предложения года». По ее словам, все это превращает распродажу в тест на финансовую грамотность.

Психолог Инна Мирная ранее предупредила, что покупки в «черную пятницу» часто становятся причинами семейных скандалов и роста долгов. По ее словам, агрессивный нейромаркетинг провоцирует у людей импульсивное поведение, схожее с игровой зависимостью.