Российская ракета класса «воздух-воздух» Р-77М превзошла американскую AIM-120D-3 по ключевым характеристикам, пишет западный журнал Military Watch Magazine. Ее отличает использование радара с активной фазированной антенной решеткой, что повышает устойчивость к помехам и обеспечивает большую мощность по сравнению с механической антенной AIM-120.

Эксперты указывают, что дальность Р-77М достигает около 200 километров, тогда как AIM-120D работает примерно на 160 километров. По оценкам MWM, обновленная американская ракета все же остается самой эффективной среди систем этого класса, поставляемых США союзникам, однако по дистанции и защищенности канала наведения уступает российскому образцу.

Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что украинские военные не могут эффективно сбивать управляемые снаряды российских РСЗО «Торнадо-С». По его словам, ВСУ не удается противостоять российскому оружию даже при наличии западных зенитных комплексов.

Американские аналитики между тем сообщили, что смертоносность российских дронов-камикадзе «Ланцет» кратно повысилась. По их информации, модернизированные версии беспилотников получили двукратное увеличение продолжительности полета.