Врач объяснил, можно ли заразиться птичьим гриппом через еду Врач Шахмарданов: птичий грипп передается через продукты питания

Птичьим гриппом можно заразиться через продукты питания, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов. По его словам, такое возможно при употреблении зараженных и не до конца термически обработанных частей птицы.

Теоретически возможен фекально-оральный путь передачи вируса при употреблении в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов от зараженной птицы. Вирус сохраняется в мясе и яйцах больных птиц, — рассказал Шахмарданов.

Врач объяснил, что вирус птичьего гриппа уничтожается при нагревании до температуры +70°С. Он посоветовал варить яйца до состояния «вкрутую», а курицу жарить или запекать при 100°С не менее получаса.

Ранее вирусолог Виктор Зуев рассказал, что новый штамм птичьего гриппа H5N5 представляет особую опасность для пожилых людей с хроническими заболеваниями. В группу риска также входят дети до трех лет.