Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 13:00

Врач предупредил, для кого наиболее опасен новый штамм птичьего гриппа

Вирусолог Зуев: штамм птичьего гриппа H5N5 наиболее опасен для пожилых людей

Флакон с эмульсией для изготовления вакцин от птичьего гриппа Флакон с эмульсией для изготовления вакцин от птичьего гриппа Фото: Владимир Корнев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Новый штамм птичьего гриппа H5N5 представляет особую опасность для пожилых людей с хроническими заболеваниями, заявил в беседе с aif.ru вирусолог Виктор Зуев. В группу риска также входят дети до трех лет.

Тяжелее всего это заболевание будет протекать у лиц со сниженным иммунитетом. Это дети до пяти лет и пожилые люди. Но наиболее опасен птичий грипп для детей до трех лет и пожилых людей с хроническими заболеваниями, — предупредил Зуев.

По его словам, заражение от человека к человеку происходит крайне редко. Подхватить птичий грипп легко при непосредственном контакте с зараженными птицами. Кроме того, заразиться можно через грязные руки, контакт с птичьим пометом или перьями.

Ранее вирусолог Ольга Карпова заявила, что единственным эффективным способом защиты в сезон гриппа является вакцинация. По ее словам, в этом году эпидемия начнется раньше из-за климатических условий.

заболевания
дети
здоровье
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербуржец напал с ножом на двоих человек
«Мини-Солнцепек» впервые применили на СВО: что известно о новейшем оружии
Украинские политики не явились на заседание о коррупции
В ДНР оценили число мирных жителей в Красноармейске
Россия представила новейший истребитель пятого поколения
«Последнее мирное лето»: в Германии сказали, когда НАТО нападет на Россию
Обезглавившая сына мать хотела покончить с собой после убийства
Премьер-министр Польши приехал на место подрыва ж/д путей в сторону Украины
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в мессенджерах
Трамп призвал конгресс рассекретить дело Эпштейна
В России отреагировали на заявление Берлина о войне с НАТО
Диетолог назвала главную пользу домашней микрозелени
Нападение на Курск, бегство солдат, ДНР без света: ВСУ атакуют РФ 17 ноября
В ЕС не доверяют одному из приближенных Трампа
«Генераторы чепухи»: в Европе пожаловались на ответы ЕК
Стало известно, сколько Махачев заработал за карьеру в UFC
Стало известно, что может грозить попавшему в коррупционный скандал Ермаку
Зеленский заявил о крупнейшей закупке истребителей
В Кремле объяснили, отвечает ли Москва на атаки Киева по инфраструктуре РФ
В Армении вынесли решение по «Электросетям» Карапетяна
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.