Врач предупредил, для кого наиболее опасен новый штамм птичьего гриппа Вирусолог Зуев: штамм птичьего гриппа H5N5 наиболее опасен для пожилых людей

Новый штамм птичьего гриппа H5N5 представляет особую опасность для пожилых людей с хроническими заболеваниями, заявил в беседе с aif.ru вирусолог Виктор Зуев. В группу риска также входят дети до трех лет.

Тяжелее всего это заболевание будет протекать у лиц со сниженным иммунитетом. Это дети до пяти лет и пожилые люди. Но наиболее опасен птичий грипп для детей до трех лет и пожилых людей с хроническими заболеваниями, — предупредил Зуев.

По его словам, заражение от человека к человеку происходит крайне редко. Подхватить птичий грипп легко при непосредственном контакте с зараженными птицами. Кроме того, заразиться можно через грязные руки, контакт с птичьим пометом или перьями.

Ранее вирусолог Ольга Карпова заявила, что единственным эффективным способом защиты в сезон гриппа является вакцинация. По ее словам, в этом году эпидемия начнется раньше из-за климатических условий.