Имущество экс-министра из Омской области арестовали на 100 млн рублей

На имущество экс-министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой наложен арест на сумму около 100 млн рублей, сообщил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по региону Юрий Остапенко ТАСС. Бывшая чиновница находится в международном розыске с 2021 года по делу о превышении должностных полномочий.

По делу наложен арест, в том числе на имущество третьих лиц, на сумму около 100 млн рублей. Это квартиры в Москве, Дубае и другое имущество. Мы приняли меры, направили [документы в Объединенные Арабские Эмираты], — говорится в сообщении.

Ранее в Следственном управлении СК РФ по Башкирии сообщили о задержании начальника отдела Министерства промышленности и энергетики республики по делу о взяточничестве. По данным следствия, должностное лицо требовало денежные средства за помощь в оформлении бумаг по выполненным работам.

Кроме того, Басманный суд столицы заключил под стражу директора департамента машиностроения ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве в особо крупных масштабах. В качестве меры пресечения фигуранту избрано содержание под арестом на двухмесячный срок.